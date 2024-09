Lamine Yamal au PSG, c'est validé !

Girona vs FC Barcelone

Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a fait l'éloge de Lamine Yamal, qualifiant la star du FC Barcelone d'"excellent footballeur".

Yamal est le nom sur toutes les lèvres en ce moment après avoir brillé avec l'Espagne en route vers le triomphe à l'Euro 2024. Mais c'est avant même ses brillantes performances en Allemagne que des rumeurs ont émergé sur l'intérêt du PSG pour l'ailier, avec des rapports selon lesquels le PSG était prêt à payer 250 millions d'euros (211 millions de livres sterling) pour le recruter. En effet, il existe déjà des craintes au sein du FC Barcelone que le jeune homme ne perde bientôt le contrôle de son avenir.

L'Espagnol ne serait pas le premier ailier difficile à quitter la Catalogne pour Paris, Neymar ayant fait le transfert pour un montant record en 2017. Le ciel est la limite pour Yamal et Barcelone devra donc être compétitif s'il veut conserver son étoile montante, et les commentaires de Campos suggèrent qu'ils surveilleront sa situation de très près dans les années à venir.

Le conseiller sportif du PSG a déclaré, selon AS : "Si tous les joueurs qui ont été liés au PSG dans la presse étaient ici, nous aurions cinq étoiles par poste. Et nous n'en avons besoin que de deux. Bien sûr, j'aime Lamine Yamal, mais aussi Dembélé, Barcola, Kang In-Lee, Marco Asensio, Goncalo Ramos... Des joueurs fantastiques avec une qualité énorme, ne l'oublions pas. Le PSG est très content des joueurs qu'il a à ces postes. Pour ma part, dire que Lamine Yamal n'est pas un grand joueur serait une énorme erreur. C'est un excellent footballeur et je suis très heureux de le voir jouer au niveau qu'il a."

Les rumeurs de transfert vont probablement persister pendant un certain temps. Pour l'instant, Yamal se concentrera sur Barcelone et aidera les Blaugrana, leaders du classement, à poursuivre leur bon début de saison en battant Gérone dimanche.