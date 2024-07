Lamine Yamal a le cœur brisé ! La rupture amoureuse

Lamine Yamal ne suit plus sa petite amie sur Instagram après qu'une vidéo en direct mettant en scène quelqu'un d'autre soit devenue virale.

La relation entre Lamine Yamal et sa petite amie Alex Padilla serait terminée. Cette décision a été prise après qu'elle ait été vue assise sur les genoux d'un autre lors d'une vidéo diffusée en direct et devenue virale.

En l'absence d'autres informations, les fans du Barca ont tiré des conclusions hâtives et accusé l'influenceuse de « tromper » l'adolescent prodige de leur club.

Tromperie dans le couple de Lamine Yamal ?

Padilla était présent à la finale de l'Euro 2024 pour faire la fête avec Yamal, rejoignant le jeune homme de 17 ans sur le terrain pour la célébration du trophée après la victoire de l'Espagne sur l'Angleterre. Ils ont ensuite été aperçus en train de s'envoler ensemble pour Milan après le tournoi, puis de se rendre en Grèce. C'est là que le couple a posté sur Instagram la même image d'un luxueux petit-déjeuner flottant. Mais le mois même où leur relation a été confirmée publiquement, le double unfollowing suggère déjà des problèmes.

Padilla s'est fait connaître sur TikTok, accumulant plus de 750 000 followers sur la plateforme - doublant son nombre de followers rien que pendant l'Euro 2024. On pense qu'elle est étudiante à Barcelone. Deux semaines seulement après la finale de l'Euro, Lamine Yamal est toujours en congé d'été à Barcelone et ne fait pas partie de l'équipe que Hansi Flick a emmenée aux États-Unis pour la pré-saison. Les Catalans joueront leur dernier match de la tournée le 6 août, après quoi le Trophée Joan Gamper sera remis au pays le 12 août. Il reste à voir si Yamal jouera un rôle en Amérique, mais il pourrait être impliqué dans le dernier match.