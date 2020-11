L’Algérie qualifiée malgré le nul

Après trois succès consécutifs, l’ a été contrainte au partage des points, ce lundi à l’occasion de la 4e levée des éliminatoires de la CAN. Les champions d’Afrique n’ont pas pu se défaire du Zimbabwe à l’extérieur (2-2). Mais ce point ramené vaut cher puisqu’il leur ouvre les portes de la CAN 2022.

A Harare, sur une pelouse très compliquée et sous une chaleur suffocante, les Verts avaient pourtant réalisé une très bonne entame de rencontre. Après 38 minutes de jeu, ils menaient même par deux buts d’écarts grâce à des réalisations d’Andy Delort et de Riyad Mahrez.

L’attaquant de avait été le premier à scorer, en plaçant une superbe reprise de la tête sur un centre de Halaimia. Il s’agissait pour lui de son premier but sur la scène internationale. Ensuite, ce fut le show Riyad Mahrez. L’ailier de a signé une réalisation de toute beauté pour assurer le break. Après avoir cueilli une longue transversale d’un contrôle en aile de pigeon, il est allé doubler la mise à la suite d’un remarquable exploit individuel. Il a éliminé un défenseur sur un superbe dribble, avant de fusiller le gardien d’un tir à ras de terre.

Le succès semblait se dessiner pour les Fennecs, avant que les Warriors ne se révoltent. Musona a relancé les siens sur un magnifique coup franc. Et en seconde période, c’est Prince Dube qui a égalisé pour les locaux (82e), avec une frappe sur un corner sur laquelle Rais M’Bolhi s’est totalement troué.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world