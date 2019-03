L'Algérie dévoile son nouveau maillot pour la CAN

L'équipementier de la sélection nationale algérienne a présenté ce jeudi les deux tuniques (domicile et extérieur) que porteront les Verts durant la prochaine . Celle prévue en Egypte à partir du mois de janvier prochain.

La marque à trois bandes a fait dans le classique, et ce dans tous les sens du terme. Les couleurs des champions d'Afrique 1990 restent inchangés. Par ailleurs, la tunique away reprend le design qui avait été adopté pour la sélection allemande en vue de la Coupe du Monde. Un copier-coller qui n'a pas été du gout d'El Khedra, si l'on en croit les différentes réactions publiées sur les réseaux sociaux.

🙏🏽🇩🇿🔥 Je suis très honoré d’avoir été choisi comme ambassadeur de la sélection algérienne et de présenter aujourd’hui le nouveau maillot pour la #CAN2019. Merci à la FAF, S2F et @adidasfootball pour leur confiance. Que ce maillot soit vecteur de bonheur et de #TotalRégal ! pic.twitter.com/zfFVOxIMKX