L'Ajax virtuellement champion

Tombeur d'Utrecht, ce dimanche à domicile, l'Ajax a fait main basse sur le titre de champion des Pays-Bas à 99%.

À moins d'un miracle comme on n'en voit jamais, l' sera auréolé du titre de champion des cette année. Le club d'Amsterdam a pris le dessus sur Utrecht ce samedi (33e journée) et la victoire glanée lui permet de préserver une avance de 3 points sur dauphin, le Eindhoven. À une journée de la fin, et alors que le goal-average est de +14 en faveur des joueurs de la capitale, cela commence à sentir très bon pour De Jong et ses coéquipiers.

Eliminé cette semaine en Ligue des Champions par (2-3), l'Ajax a donc parfaitement rebondi, et a pu se consoler avec ce succès convaincant, acquis devant un public venu en masse pour la soutenir et la réconforter.

L'Ajax s'est baladé dans cette partie, en gagnant 4-1. Mais ce sont les visiteurs qui avaient ouvert le score dès la 1e minute par l'intermédiaire de Boussaid. Les demi-finalistes de la C1 ont très bien réagi cependant. Huntelaar (14e) et Van De Beek (45e) ont permis à leur équipe de renverser le score dès la première période, avant que Dusan Tadic ne s'offre un doublé dans le dernier quart d'heure du jeu (75e et 80e).

Le titre qui tend les bras à l'Ajax est le 34e de son histoire, mais le premier seulement depuis 2014. Alors qu'ils étaient sur quatre années sans le moindre trophée amassé, les Rouge et Blanc sont en passe de s'offrir un mémorable doublé. De quoi oublier définitivement la douloureuse sortie de sorte sur la scène continentale ?