L'Ajax remporte le choc de l'Eredivisie et se relance dans la course au titre

Vainqueur du PSV (3-1), le leader du championnat, ce dimanche à domicile, l'Ajax a ravivé le suspense pour le titre aux Pays-Bas.

Quart de finaliste en Ligue des Champions, où il affronte la dans une dizaine de jours, l' peut encore espérer boucler la saison par une consécration domestique. Distancés un temps pour le titre, Dusan Tadic et ses partenaires se sont complètement relancés en vue de cet objectif en dominant ce dimanche le Eindhoven, le leader.

Dans son fief de la Johann Cruyff Arena, l'Ajax a donc su sortir victorieux de ce choc de l' . Et ce n'est pas un mince exploit, surtout que les locaux ont dû évoluer en infériorité numérique pendant plus d'une demi-heure du jeu. A la 57e minute, Mazraoui s'est vu indiquer le chemin des vestiaires pour un geste violent sur un adversaire.

28 - Dusan Tadic scored or assisted 28 goals this Eredivisie season, no Ajax player has had more in a single season this decade (Milik also 28 in 2015-16). Decisive. pic.twitter.com/pk0j1cP4Xi — OptaJohan (@OptaJohan) 31 mars 2019

Même à dix contre onze, l'Ajax a visé le plein de points

Le score était de 1-0 à cet instant précis et le PSV a vite fait de rétablir la parité. Luuk De Long a remis son équipe dans le droit chemin en mettant à profit un service d'Angellino. On croyait alors assister à un renversement de vapeur. Mais, l'Ajax, poussé par son fervent public, a su reprendre l'ascendant. Même avec un homme en moins, les hommes de Ten Hag sont repartis à l'abordage, et cela leur a permis d'obtenir un pénalty à la 71e. Tadic s'est chargé de le transformer avec succès.

Les dernières minutes de la rencontre ont vu les visiteurs pousser dans l'espoir de sauver le nul. En vain. Leurs offensives répétitives n'ont rien donné, et en fin de match c'est même l'Ajax qui a réussi à aggraver la marque. A la 96e minute, David Neres a tué tout suspense en marquant le troisième but de sa formation. En gagnant, le club de la capitale néerlandaise ne compte désormais plus que deux points de retard sur son rival du jour.