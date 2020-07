L’Ajax recrute le Ghanéen Kudus

L’ d’Amsterdam vient de s’offrir une recrue très intéressante. Le club phare des a mis la main sur un prometteur attaquant ghanéen. Il s’agit de Mohammed Kudus et il évoluait jusque-là à Nordsjaelland au .

L’Ajax a dû débourser 9M€ pour cette acquisition. Les Hollandais ont coupé l’herbe sous les pieds de la concurrence, devançant notamment le sur ce dossier. Le jeune Black Star s’est engagé pour une durée de cinq ans du côté de la Johann Cruyff Arena.

L'article continue ci-dessous

🇬🇭 x ⭐️⭐️⭐️



Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream