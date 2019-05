L'Ajax champion des Pays-Bas

Vainqueur face à De Graafschap lors de la dernière journée d'Eredivisie, l'Ajax Amsterdam a officiellement été sacré champion des Pays-Bas.

L' Amsterdam réalise le doublé ! C'était un secret de polichinelle après le faux-pas du Eindhoven le week-end dernier sur la pelouse d'Alkmaar, mais les hommes d'Erik Ten Hag qui comptaient trois points d'avance avant la dernière journée ce mardi, et qui avaient déjà fêté leur sacre devant leur public après leur victoire contre Utrecht, sont désormais officiellement champion des après leur succès contre De Graafschap.

Il aurait fallu un scénario rocambolesque pour que le titre échappe à l'Ajax Amsterdam. Une large défaite des coéquipiers de Frenkie De Jong et une très large victoire du PSV Eindhoven. Si l'équipe de Mark Van Bommel a rempli sa part du contrat en remportant sa rencontre sur sa pelouse contre Heracles Almelo, c'était sans compter sur le demi-finaliste de la pour laisser échapper l'occasion de remporter pour la 34ème fois l' .

Une première depuis 2013-2014

Schöne, Tagliafico et Tadic ont inscrit les deux buts de la rencontre permettant à l'Ajax Amsterdam de l'emporter et de signer un doublé, puisque les hommes d'Erik Ten Hag avaient remporté la Coupe des Pays-Bas un peu plus tôt dans la saison. Un sacre mérité qui vient récompenser cette jeune génération de l'Ajax dont c'était probablement la dernière opportunité de briller puisque Frenkie De Jong va rejoindre le Barça cet été alors que Matthijs De Ligt devrait lui aussi rejoindre les Catalans.

Finaliste de la en 2016-2017 et demi-finaliste de la Ligue des champions cette saison, l'Ajax Amsterdam n'avait plus remporté le titre national depuis la saison 2013-2014. Une longue période de disette pour le club de la capitale habitué à dominer le football néerlandais durant son histoire. L'Ajax Amsterdam a notamment dû se contenter de rester dans l'ombre de son grand rival, le PSV, durant les dernières saisons, ainsi que de , vainqueur en 2016-2017.

Avec les belles promesses affichées sur la scène européenne et nationale, ainsi que l'énorme manne financière qui va rentrer dans les caisses cet été avec les départs, l'Ajax Amsterdam va vouloir asseoir de nouveau sa domination sur le football néerlandais et redémarrer un cycle vertueux pour les prochaines saisons. Une chose est sûre, cette équipe de l'Ajax made in 2018-2019 aura marqué les esprits et l'histoire.