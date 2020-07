L’Ajax accueille le Brésilien Antony

Quelques jours après avoir mis la main sur l’espoir ghanéen Mohammed Kudus, l’ d’Amsterdam vient de s’offrir les services d’un autre jeune prometteur. Les champions des ont enrôlé le Brésilien Antony. Le contrat est d'une durée de cinq ans.

Cet attaquant de 20 ans arrive en provenance de Sao Paulo. Il est professionnel depuis deux ans, et compte 52 apparitions dans le championnat carioca. Il a aussi joué pour la Seleçao espoirs à 14 reprises.

L'article continue ci-dessous

Antony is in Amsterdam! ✘✘✘



Let’s say... #BemVindoAntony pic.twitter.com/1Ka86ndxv8