L'agent de Ronaldo exclut un retour au Portugal

Un retour au pays du quintuple Ballon d'Or a été évoqué à plusieurs reprises, mais Jorge Mendes a écarté cette possibilité.

Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention de retourner au Sporting CP cet été, selon son agent Jorge Mendes. L'avenir de l'attaquant de 36 ans à la Juventus est de plus en plus incertain et les rumeurs d'un transfert estival se multiplient alors qu'il s'apprête à entamer les 12 derniers mois de son contrat à Turin.

Certaines de ces spéculations suggèrent que l'attaquant pourrait faire un retour spectaculaire dans son club d'origine, le Sporting, mais Mendes a rapidement démenti ces affirmations.

C'est la mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, qui a contribué à alimenter les rumeurs d'un retour au Sporting en début de semaine.

S'adressant aux supporters depuis son balcon pour évoquer l'avenir de son fils, alors que le Sporting fêtait son premier titre en Primeira Liga depuis 2002, elle a déclaré : "Je vais lui parler pour qu'il revienne : Je vais lui parler pour le faire revenir. L'année prochaine, il jouera à Alvalade [le stade du Sporting]."

Cependant, il semble que même la mère de Ronaldo ne puisse pas encore persuader l'attaquant de retourner dans son pays natal, même s'il a déjà indiqué qu'il aimerait y terminer sa carrière.

Répondant aux rumeurs, Mendes a déclaré à Record : "Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, en fait, comme il l'a démontré publiquement. Mais pour le moment, ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal."

Bien qu'un retour au Sporting semble peu probable pour l'instant, l'avenir de Ronaldo à la Juventus reste flou. Son passage à Turn peut difficilement être considéré comme un échec. Il a remporté deux titres de Serie A consécutifs et la semaine dernière, il est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire du club à atteindre 100 buts.

Cependant, les Bianconeri ont cédé leur titre à l'Inter cette année, ont été éliminés prématurément de la Ligue des champions une fois de plus et font face à une véritable bataille pour ne serait-ce que se qualifier pour la compétition la saison prochaine, puisqu'ils se trouvent actuellement à la cinquième place avec deux matchs à jouer.

Une telle incertitude signifie qu'un été de changement pourrait être en vue, avec Ronaldo, l'un des plus gros salaires du club, parmi ceux qui pourraient être transférés.

Même à 36 ans, il y aurait encore beaucoup de clubs intéressés par l'attaquant portugais, avec des retours à Manchester United et au Real Madrid souvent évoqués.

Ronaldo a laissé entendre par le passé qu'un séjour en MLS pourrait l'intéresser, tandis que des clubs riches du Moyen-Orient pourraient également faire des offres si Ronaldo décidait de partir.