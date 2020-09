L'agent de Jorginho s'exprime enfin sur la rumeur PSG

Joao Santos, le représentant de Jorginho, a démenti toute rumeur de départ du milieu de terrain de Chelsea, annoncé notamment au PSG.

Sondé par la version italienne du site 90min.com, l'agent de Jorginho a enfin levé le voile sur le dossier Jorginho au PSG. Et le milieu de ne devrait pas bouger de Londres d'ici au 5 octobre prochain, date de la fermeture du mercato.

« Jorginho a toujours un contrat de 3 ans avec Chelsea, plus 2 autres années. J'ai beaucoup entendu parler d' et du PSG ces derniers jours, mais la réalité est que jusqu'à présent, aucune offre officielle n'a été faite pour le joueur. Le marché ferme le 5 octobre, mais plus le temps passe, plus il devient difficile de réaliser une opération aussi importante", affirme ainsi Joao Santos, le représentant du joueur.

"Donc, pour le moment, je peux dire que ce ne sont que des rumeurs. Il est heureux à Chelsea, il a bien commencé la saison en tant que capitaine adjoint », at-t-il encore rappelé. Une rumeur qui prend donc du plomb dans l'aile et que Thomas Tuchel avait d'ailleurs refusé de commenter en conférence de presse.