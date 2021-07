L'agent de Jorginho confirme l'intérêt d'un cador de Serie A

Vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro cet été, Jorginho impressionne. Sans surprise, il suscite donc des convoitises. Et non des moindres.

L'agent de Jorginho reste en état d'alerte en ce qui concerne les futurs mouvements possibles de son client, Joao Santos affirmant maintenant avoir reçu une manifestation d'intérêt de la part des géants de la Serie A, la Juventus. Impressionnant de maîtrise, le milieu de terrain vient d'aider les Azzurri à remporter l'Euro 2020. Le message très fort de Marcus Rashford, victime d'insultes racistes​ Parti pour rester à Chelsea, le joueur de 29 ans pourrait même jouer les outsiders pour le Ballon d'Or, même si Lionel Messi semble le mieux armé. Les spéculations autour d'un transfert se sont également intensifiées, l'ancien du Napoli pourrait bien retourner en Italie, où l'on apprécie tout particulièrement son profil. "Tout est entre les mains du club" Interrogé par Calciomercato pour savoir si la Juve a sondé Jorginho, Santos a déclaré : "Je le confirme, ces intérêts sont arrivés. Bien sûr, à 29 ans, il peut très bien faire dans tous les meilleurs clubs européens et beaucoup s'intéressent à lui". Néanmoins, quitter Chelsea ne devrait pas être une mince affaire... Bien au contraire. L'article continue ci-dessous Santos a déclaré récemment qu'il s'attend à ce que son protégé honore son contrat portant jusqu'en 2023. Il a maintenant réitéré cette position, l'espoir étant que le double vainqueur de la Ligue des champions et du Championnat d'Europe fasse partie des plans de l'entraîneur Thomas Tuchel en 2021-2022. "Il a un contrat de deux ans, et tout est entre les mains du club. Il y a le Championnat du monde des clubs, il y a la Super Coupe d'Europe. Pour un footballeur, ce sont des objectifs importants. Mais, le marché des transferts est toujours le marché des transferts et si un grand club se présente sérieusement avec Chelsea, nous évaluerons. Pour le moment, Jorginho jouera à Chelsea la saison prochaine" , a enfin confié l'agent. Autant dire que si la porte n'est pas ouverte, elle est loin d'être fermée.