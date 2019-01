EXCLU - L'agent d'Ozil nie les rumeurs d'un départ

EXCLU - Le représentant du milieu de terrain allemand a rejeté la possibilité d'un transfert cet hiver.

Mesut Ozil (30 ans) se produit à Arsenal depuis 2013. Et, l'ex-international allemand n'a jamais semblé être aussi proche de la sortie qu'en ce moment. Pourtant, et son clan l'atteste fermement, une séparation avec les Gunners dès ce mois de janvier n'est pas à l'ordre du jour.

Erkut Sogut, le représentant de l'ancien merengue, s'est confié en exclusivité à Goal. Pour lui, il n'a jamais été question de chercher un nouveau challenge, et l'idée serait même d'honorer le bail avec l'équipe londonienne et qui s'étend jusqu'en 2021. "Je préfère ne pas parler de sa situation publiquement, mais vu les spéculations qui circulent à son sujet, je pense qu'il est important de clarifier certaines choses. Ainsi, nous pouvons ensuite nous concentrer sur le football. Mesut a signé un nouveau contrat en janvier dernier parce qu'il voyait son futur à Arsenal et rien n'a changé dans son esprit. Il veut rester aussi longtemps que son contrat durera", a-t-il clamé.

"Il a une excellente relation avec le staff"

"Il est à 100% dévoué à Arsenal. Il aime le club, partage ses valeurs et ne veut pas être ailleurs. Il est heureux de défendre ces couleurs, et représenter Arsenal sur et en dehors du terrain. Il prend ses responsabilités, dont celle d'être l'un des capitaines, très au sérieux et a une excellente relation avec les coéquipiers, le staff et les fans", a poursuivi l'agent.

Ozil n'a pas de velléités de départ. Néanmoins, il est évident qu'il ne traverse pas sa meilleure période dans la capitale anglaise. Sogut ne le nie pas, mais il tient à relativiser la mauvaise passe et étaler aussi les circonstances atténuantes. "Au cours de la dernière année, le club a connu d’énormes bouleversements et la première moitié de cette saison n’a pas été parfaite pour Mesut. Il a souffert de blessures et de maladies et travaille d'arrache-pied pour s'adapter aux différents systèmes employés par l'entraîneur-chef Unai Emery. Cela peut prendre du temps, mais Mesut fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela fonctionne et apporte le succès à Arsenal".

"Mesut concentre tous ses efforts sur son rendement"

L'agent a certifié, en outre, qu'Ozil ne se laisse guère déstabiliser par les critiques dont il fait objet. Et il rappelle que durant son parcours, l'Allemand a déjà surmonté de très nombreuses contraintes : "Mesut a fait face à des critiques et à des obstacles tout au long de sa carrière, mais il a toujours réagi et s'est comporté de manière positive et digne. Il ne ressent pas le besoin de parler personnellement parce qu'il concentre tous ses efforts sur son rendement, l'amélioration de sa forme et de sa régularité et qu'il laisse son football parler."

Enfin, et pour clore définitivement les débats, Erkut a affirmé que les rumeurs d'une séparation n'émanent absolument pas de leur part, faisant taire les mauvaises langues qui pourraient suggérer un quelconque stratagème pour provoquer de nouvelles négociations pour une prolongation avec le board des Gunners. "La spéculation sur l'avenir de Mesut ne vient ni de lui ni de nous et est regrettable car la situation est claire ; son avenir est avec Arsenal, fin de l'histoire", a-t-il lâché.