Lacazette avec Benzema, la décision est prise

Non, c'est non ! Malgré la drague soutenue de l’Arabie saoudite, Alexandre Lacazette a décidé de rester à l’OL, selon une indiscrétion signée de nos confrères du journal L’Equipe.

L'ancienne star des Gunners va ainsi honorer sa dernière année de bail.

Une saison réussie pour Lacazette

Actuellement à Clairefontaine, où a débuté la préparation de l’équipe de France olympique en vue des Jeux de Paris (24 juillet-11 août), le vétéran de 33 ans sort d’une très bonne campagne sur le plan personnel avec 22 buts et cinq passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues avec Lyon.

L'Equipe précise que Lacazette suscitait l’intérêt de plusieurs formations issues de championnats exotiques, notamment aux Etats-Unis et en Arabie saoudite. La même source affirme que le club d’Al-Qadsiah lui proposait ainsi un salaire net de près de 30 millions d’euros répartis sur deux ans. Mais non, c'est non.