Lacazette, Alexis Sanchez...Jérôme Rothen fracasse les Trophées UNFP

La nomination des joueurs en lice pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 fait énormément débat et certaines absences font grincer des dents.

La LFP a dévoilé ce week-end les heureux élus pour ses différents trophées. Du meilleur joueur au meilleur espoir en passant par le meilleur entraîneur et le meilleur gardien, l'ensemble des nominés est désormais connu. Et dans ce type de récompense, il y a souvent des débats sur les vainqueurs mais aussi sur les nommés.

"Il n'y a pas que les statistiques"

Dans le cadre du titre de meilleur joueur de Ligue 1, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Seko Fofana, Lois Openda et Jonathan David sont les nommés. Si ces cinq joueurs ne déméritent pas, l'ensemble des observateurs du football ont toutefois souligné l'absence de deux joueurs majeurs ayant pesé sur la saison en Ligue 1 et ayant portés leur équipe respective : Alexandre Lacazette et Alexis Sanchez.

Le premier compte vingt-cinq buts en Ligue 1 cette saison, mais l'Olympique Lyonnais pointe seulement à la septième place du classement. De son côté, l'international chilien a surpris son monde en montrant qu'il était encore un joueur de très haut niveau. Auteur de quatorze buts, Alexis Sanchez a grandement contribué à la troisième place de l'OM en Ligue 1.

"Un scandale que Sanchez et Lacazette n'y soient pas"

Au micro de Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen s'est offusqué de certains choix et notamment de la présence de Lionel Messi au détriment de ses deux joueurs : "Il faut arrêter ! Messi a des statistiques ? Mais on se fiche moi. Cette vision n'est pas bonne. On parle de statistiques, ok c'est important, mais il n'y a pas que ça. La grande saison d'un joueur c'est le rayonnement qu'il a sur son club. Comment il bonifie ses coéquipiers. Il a bonifié quels coéquipiers cette année ? Bien sûr qu'il a fait des passes décisives à Mbappé, cinq ou six, oui bah bravo. C'est grâce à lui qu'il est meilleur buteur du championnat..."

"Pourquoi Mbappé est le meilleur joueur du championnat, parce qu'il dégage une force incroyable individuellement et collectivement. Il aide son club à rayonner et à gagner des titres. Alexis Sanchez c'est un scandale qu'il n'y soit pas parce qu'il permet à Marseille d'être la deuxième voir la troisième équipe du championnat et Lacazette parce qu'il a mis tellement de buts dans une équipe moyenne, il pousse les autres et il rayonne !", a ajouté l'ancien du PSG.

"Non je ne suis pas bloqué sur Lionel Messi. Même quand il marque à la dernière minute ou fait une passe décisive pour sauver son match... Est-ce qu'on peut ressortir un grand match de Lionel Messi au Parc des Princes cette saison en Ligue 1 ? Lille ? Avant son but qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait un grand match ?! Il ne mérite pas d'être dans les cinq meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison", a conclu Jérôme Rothen.