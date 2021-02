L'AC Milan veut le transfert définitif de Brahim Diaz

Le milieu de terrain espagnol a impressionné depuis son arrivée à Milan, et le club lombard souhaite désormais le conserver dans son effectif.

L'AC Milan veut faire signer l'attaquant du Real Madrid Brahim Diaz pour de bon, le joueur de 21 ans ayant eu un impact positif lors de son prêt au sein de l'équipe de Serie A.

Goal est en mesure de confirmer que les responsables milanais sont désireux de rendre le transfert permanent et, bien qu'ils n'aient pas d'option d'achat, ils sont enclins de discuter d'un transfert avec Madrid.

Alors que Brahim a toujours voulu réussir au Bernabeu, Madrid va maintenant se demander s'il faut le garder au-delà de la fin de la campagne 2020-2021 ou le vendre pour ce qui risque d'être un montant important au coeur de la crise sanitaire.

Suite à son arrivée en forme de prêt en septembre 2020, Brahim a immédiatement pris ses marques en Italie et est devenu un membre important de l'équipe première de Stefano Pioli. Il a fait 25 apparitions dans les différentes compétitions, marquant quatre buts et délivrant deux passes décisives. Il a cependant raté les deux derniers matches de Milan en raison d'une blessure. Bien qu'il ne soit pas aussi influent que Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu ou Rafael Leao, le prodige ibérique a toujours donné satisfaction. Il compte notamment 17 dribbles réussi en Serie A - un nombre important étant donné qu'il n'a joué que 700 minutes.

Zidane continue de surveiller Brahim Diaz

Brahim a rejoint Madrid depuis Manchester City en janvier 2019. Il n'a cependant été que très peu utilisé dans la capitale espagnole lors de ses deux premières saisons au club, cumulant un maigre total de 21 apparitions. L'équipe de Zinedine Zidane comptant au sein de son attaque Karim Benzema, Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Junior et Rodrygo, la décision a donc été prise d'expédier Brahim en prêt pour la campagne 2020-2021. Le plan était de faire en sorte que l'Espagnol soit davantage exposé aux joutes du haut niveau dans l'une des meilleures ligues européennes. Milan s'est révélé être une destination parfaite.

Bien qu'il ait été cédé à titre temporaire, Brahim avait précédemment affirmé avoir de bonnes relations avec Zidane, déclarant à Movistar Plus en novembre 2020: "Zidane et moi avons une affection particulière et mutuelle. La relation entre lui et moi est très bonne. Maintenant que je suis à Milan, nous avons moins de contacts, mais de temps en temps je reçois un message de sa part. "

Milan a informé la famille de Brahim qu'elle souhaitait conclure un accord permanent pour lui, Madrid envisageant probablement une vente d'environ 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling / 36 millions de dollars).