La vérité sur l’intérêt du Real Madrid pour Omar Marmoush

Ces dernières heures, plusieurs médias égyptiens ont affirmé que le Real Madrid s’intéresserait à l’international égyptien Omar Marmoush, citant un article de « The Athletic » sur le mercato de Manchester City.

Toutefois, en consultant le texte source, on constate qu’il s’agit d’une traduction approximative : le journal ne fait état d’aucun intérêt concret des Merengues pour l’international égyptien.

Le texte original précisait : « Trafford a des admirateurs, le Real Madrid a manifesté son intérêt pour Ruben Dias, et Nico Gonzalez et Omar Marmoush… pourraient également partir. »

En réalité, le Real Madrid n’a manifesté son intérêt que pour le défenseur Ruben Dias, tandis que Nico Gonzalez et Omar Marmoush sont simplement cités parmi les joueurs susceptibles de quitter Manchester City cet été, sans aucun lien avec le club espagnol.

Ainsi, l’article de « The Athletic » ne mentionne aucun intérêt du Real Madrid pour le recrutement d’Omar Marmoush ; il se contente d’évoquer la possibilité de son départ de Manchester City parmi la liste des joueurs susceptibles de quitter le club lors du mercato estival.

Le nom d’Omar Marmoush revient malgré tout dans les spéculations, alors qu’il n’a rejoint Manchester City qu’en janvier 2025, en provenance de l’Eintracht Francfort, et qu’il est sous contrat jusqu’en 2029.

Ces derniers mois, l’international égyptien s’est imposé dans l’effectif citizen. Il participe actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’Égypte et se prépare à affronter l’Argentine en huitièmes de finale.

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