La Tunisie valide son ticket pour la CAN

La prendra part en 2022 à sa 20e phase de finale de Coupe d’Afrique des Nations, et aussi la 15e d’affilée. Les Aigles de Carthage sont assurés de terminer à l’une des deux premières places de leur poule qualificative après le nul ramené de Tanzanie.

Le coup d’envoi de cette rencontre a été retardé à cause d’une panne d’électricité, mais cela n’a pas perturbé Wahbi Khazri. Ils ont bien entamé le match, et ont réussi à mener dès la 11e minute grâce à une réalisation du Marseillais Seifeddine Khaoui.

Après ce but, les Tunisiens se sont un peu reposés sur leurs lauriers. Cela a permis à leurs opposants de se relancer au retour des vestiaires grâce à Sallum (48e). A 1-1, les visiteurs ont pris le parti de préserver le score, plutôt que partir à l’abordage. Bien leur en a pris, car ils ont réussi à préserver ce score de parité, synonyme de qualification.

Les Tanzaniens étaient aussi satisfaits au coup de sifflet final, puisqu’ils sont désormais maitres de leur destin en vue d’un passage au tournoi continental. Ils n’ont que 2 points de retard sur la Equatoriale, leur prochain adversaire.

