La très bonne nouvelle pour le Maroc avant la demi-finale contre la France

Le staff technique marocain pourrait compter sur le retour d’un cadre face à l’équipe de France pour les demi-finales de Coupe du Monde.

Didier Deschamps n’est pas le seul sélectionneur à avoir dû gérer l’absence de plusieurs éléments à cause de pépins physiques. Walid Regragui, l’entraineur des Lions de l’Atlas, a lui aussi été contraint de gérer l’absence de certains de ses hommes.

Saïss de retour contre la France ?

Ce fut le cas contre le Portugal en quarts de finale de la compétition. Romain Saïss a été contraint de céder sa place à la 57e minute de jeu à cause d’une blessure. Le capitaine marocain est incertain pour la demie.

Les Marocains essayeront de continuer à briller en Coupe du Monde et écrire l’histoire de tout un continent, ce mercredi soir, au stade Al Bayt. Ils affronteront les tenants du titre français dans un match qui s’annonce très compliqué.

Romain Saïss devrait tenir sa place pour ce grand rendez-vous. C’est ce que vient d’annoncer Saïd Chabane, président du SCO Angers, ancien club du défenseur central de 32 ans. Le capitaine de l’équipe marocaine aurait « bon espoir d'être sur pied contre les Bleus » selon le patron du club angevin.

« C'est un guerrier, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire mais il était plutôt confiant hier soir, a-t-il enchainé. Il m'a dit que c'était une vieille blessure qui s'était réveillée. Déjà l'avoir sur le terrain contre le Portugal quand on sait comment il a fini contre l'Espagne, il fallait vraiment des ressources fortes et un mental de fer ».

C’est une excellente nouvelle pour Walid Regragui et son staff. Romain Saïss est l’un des hommes forts de la sélection marocaine depuis le début du Mondial 2022. Son absence pourrait peser sur les performances défensives des Lions de l’Atlas.

Deux autres joueurs du Maroc évoluent à Angers ; Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal. « Ils vivent un rêve tout en étant éveillés, c'est exceptionnel pour eux, pour le Maroc et pour l'Afrique, a expliqué Saïd Chabane. C'est également une fierté pour nous en tant que club d'avoir trois joueurs en demi-finales. Je dis trois puisque Romain Saïss a été chez nous pendant trois ans et qu'il m'a dit de le compter parmi nous ».