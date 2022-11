La très belle soirée de Marcus Rashford avec l'Angleterre

Ce mardi, l'Angleterre s'est offerte la première place du Groupe B de la Coupe du monde en disposant tranquillement du Pays de Galles (3-0). Pour la première fois depuis l'édition 2006, les Three Lions ont donc terminé en tête de leur groupe et affronteront le Sénégal en huitième de finale.

2006 - England have finished top of their World Cup group for the first time since 2006, when they were eventually eliminated by Portugal at the quarter-final stage. Overdue. pic.twitter.com/YoKYQa4UYt