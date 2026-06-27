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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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La ténacité des Pharaons… Un exploit sans précédent pour l'Égypte à la Coupe du monde

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Une nouvelle page de l'histoire

L'équipe nationale d'Égypte a réalisé un exploit historique lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le site de statistiques « Opta », les Pharaons sont restés invaincus lors de leurs trois matchs de groupe, une première dans l’histoire de leurs participations, et se sont qualifiés pour la phase à élimination directe.

Selon le réseau spécialisé « Mr. Ship », l’Iran est seulement la deuxième équipe de l’histoire de la Coupe du monde à conclure ses trois matchs de poules par trois nuls aux scores différents (0-0, 1-1 et 2-2).

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Seule la Belgique, lors de l’édition 1998, avait auparavant réalisé cette performance en concédant des nuls sur ces trois scores identiques (0-0, 1-1, 2-2).

Les Pharaons avaient validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à un match nul 1-1 arraché face à l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes.

Mahmoud Saber a ouvert le score dès la 5^e minute, à la suite d’un tir de Mohamed Salah repoussé par la défense iranienne. Le gardien est sorti pour dégager le ballon, lequel est revenu sur Saber. Ce dernier a frappé fort, le cuir passant entre les jambes du gardien avant de finir au fond des filets.

À la 9^e minute, l’arbitre a accordé un penalty à l’Iran après une passe mal assurée du défenseur égyptien Mohamed Abdel-Moneim, dont le pied a heurté celui de l’attaquant Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, le gardien égyptien, repousse brillamment la tentative de Taremi.

L’Iran a finalement égalisé : Milad Mohammadi a frappé fort du gauche dans la surface, Shobier a repoussé, mais le ballon est revenu sur Ramin Rezaeian, qui a conclu de près.

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