La surprenante reconversion de Gerard Piqué

Plus d’un an après sa retraite du monde du football, Gerard Piqué pense à une nouvelle reconversion.

Nombreux sont les joueurs qui après leur retraite, décident de rester dans le football. Certains à l’image de Zinedine Zidane ou de Xavi Hernandez, deviennent des entraineurs. D’autres par contre, préfèrent occuper des postes de responsabilités à l’instar de Ronaldo El Fenomeno qui est devenu président du Real Valladolid en Liga. Quelques mois donc après avoir raccroché les crampons, Gerard Piqué s’est enfin décidé.

Gerard Piqué dans sa bulle depuis sa retraite

Le 03 novembre 2022, Gerard Piqué annonçait sur les réseaux sociaux qu’il allait prendre sa retraite au terme de la première moitié de saison. L’ancien international espagnol a ensuite fait ses adieux le 05 novembre lors de son dernier match avec le FC Barcelone contre Alméria au Camp Nou. Depuis, Gerard Piqué s’est fait un peu rare dans les médias et sur les réseaux sociaux hormis quelques tacles envoyés au Real Madrid comme à son habitude. Après plusieurs mois de réflexion, l’ancien défenseur du Barça a enfin décidé de la suite à donner à son après-carrière.

Gerard Piqué veut emboiter le pas à Xavi

Imposant sur les terrains comme sur les réseaux sociaux, Gerard Piqué a entamé son processus de reconversion avant même la fin de sa carrière. A 36 ans, le champion du monde 2010 est déjà un homme d’affaires accompli. Piqué est à la tête de la Holding Kosmos qui avait acheté les droits de la Coupe Davis en 2018 avant de les perdre début 2023. Mais l’Espagnol ne veut pas se contenter du statut de businessman.

L’ancien défenseur de Manchester United veut faire son retour dans le monde du football comme…entraineur. C’est la surprenante annonce faite par Gerard Piqué ce mardi au micro de Relevo. « C’est une nouvelle année et après mûre réflexion, j’ai décidé de revenir au football. Cela me manque beaucoup. Cette fois, ce ne sera pas en tant que joueur. Ce sera en tant qu’entraîneur. Je partagerai plus de détails à la fin de la semaine », a déclaré Gerard Piqué.