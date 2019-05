La stat humiliante du Real Madrid jamais vue depuis 20 ans

Rappelé en urgence, Zinedine Zidane présente les mêmes chiffres que Julen Lopetegui, remercié en début de saison par la maison blanche.

Le a terminé sa saison sur une indigent revers (2-0) à la maison que lui a administré le dimanche pour le compte de la la 38e et dernière journée de la , lors d'un match sans enjeu. C'est la douzième défaite concédée par la Maison Blanche en championnat. Un total inédit pour elle au XXIe siècle.



Real 0-2 Betis - Une dernière à l'image de la saison pour Madrid

Pour voir des chiffres aussi médiocres au Real, il faut remonter à la saison 1998-1999. Le Real avait alors terminé 2e du championnat, avec 68 points. Cette saison, il fait pire en terminant même troisième.



Le nadir de la saison merengue a certainement été atteint ce dimanche avec un ultime revers pour la bande à Zidane. Pourtant rappelé en urgence après les échecs de ses devanciers Santiago Solari et Julen Lopetegui, le coach tricolore termine avec des chiffres similaires à ceux du tacticien basque.





Sous les sifflets du public au Santiago Bernabeu, les Madrilènes ont concédé leur cinquième revers de la saison à domicile en championnat et terminent 3e de la , une place dont ils étaient déjà assurés avant cette rencontre. Le Betis, grâce à cette victoire, se hisse à la 10e place.

L'article continue ci-dessous

Avec 5 victoires, 4 défaites et 2 nul en Liga, le réveil merengue espéré sous Zidane n'a finalement été qu'un bref sursaut. Encore ce dimanche, sans les interventions pleine d'à propos de Keylor Navas face à la fougue des attaquants andalous, Madrid aurait sombré devant son public.

Le Real se concentre désormais sur la saison prochaine et ses recruteurs travaillent d'ores et déjà d'arrache-pied dans l'attente d'un mercato estival chaud bouillant. On parle déjà des arrivées prochaines de Paul Pogba ou encore d'Eden Hazard dans la capitale espagnole.