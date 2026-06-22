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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La star uruguayenne sera-t-elle alignée pour le match contre l’Espagne ?

Uruguay vs Espagne
Uruguay
Espagne
Coupe du monde
G. De Arrascaeta
R. Araujo
M. Bielsa
Uruguay
Espagne
Mexique
Argentine

« ... Ils n'ont aucune chance »

À la veille de la dernière journée de la phase de groupes, l’entraîneur de l’Uruguay Marcelo Bielsa a fait le point sur la situation de deux de ses joueurs clés, en vue du match décisif face à l’Espagne samedi matin.

L’Uruguay a pour l’instant connu un début de Coupe du monde 2026 laborieux, avec un match nul 1-1 face à l’Arabie saoudite, suivi d’un autre 2-2 contre le Cap-Vert.

Le technicien argentin a confirmé que Ronald Araújo et Giorgian De Arrascaeta ne seront pas alignés pour la rencontre face aux Espagnols. Après le match nul concédé contre le Cap-Vert, il a tranché sans détour : « Ils n’ont aucune chance de jouer contre l’Espagne. »

Il n’a pas indiqué si le défenseur du FC Barcelone serait de retour en cas de qualification pour les huitièmes de finale.

Araujo, défenseur du FC Barcelone, soigne une légère déchirure musculaire à la jambe contractée le 4 juin, tandis qu’Arasketa, milieu de terrain de Flamengo, s’est blessé lors de la préparation à la Coupe du monde. Aucun des deux n’a encore retrouvé son niveau.

Coupe du monde
Uruguay crest
Uruguay
URU
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Espagne
ESP

L’Espagne occupe actuellement la première place du groupe avec quatre points, grâce à son match nul 0-0 contre le Cap-Vert et sa victoire 4-0 sur l’Arabie saoudite. Elle devance l’Uruguay et le Cap-Vert, crédités de deux unités chacun, puis l’Arabie saoudite, qui totalise un point.

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