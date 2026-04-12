La star saoudienne renforce son partenariat avec Cristiano Ronaldo

Al-Nassr a consolidé son leadership en championnat saoudien en battant Al-Khaloud hier soir, portant son total à 73 points à l’approche de la ligne d’arrivée.

Lors de la 28^e journée, Nawaf Bouchel a de nouveau brillé en servant une passe décisive à Cristiano Ronaldo, permettant aux « Al-Alamy » de l’emporter 2-0.

Le but est intervenu après une incursion intelligente de Ronaldo dans la surface, où il a réceptionné la passe parfaite de Bouchel avant de loger le ballon au fond des filets dès la 15e minute, confirmant la complicité grandissante du duo.

Bouchal totalise désormais six passes décisives pour Ronaldo, toutes en championnat, dont trois cette saison.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Cristiano Ronaldo (15^e minute) et João Félix (47^e), Al-Nassr ayant dominé la rencontre de bout en bout.

Avec six journées restantes, la formation dirigée par Luis Castro compte cinq points d’avance sur ses poursuivants. Le choc de la 32^e journée face à Al-Hilal, programmé le 7 mai, pourrait ainsi s’avérer décisif si Al-Nassr maintient son rythme actuel.

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