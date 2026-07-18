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La star marocaine quitte la Serie A et revient en Ligue 1

Mercato
A. Richardson
Maroc
Serie A
Ligue 1
Le Havre
Fiorentina
Maroc
Italie
France

Le club français du Havre a officialisé samedi soir le retour de son joueur marocain Amir Richardson, 24 ans.

Selon le site officieldu club, le défenseur marocain, prêté par la Fiorentina, portera de nouveau les couleurs du HAC la saison prochaine.

Formé au club, il avait ensuite rejoint le Stade de Reims.

Le joueur marocain a ensuite porté les couleurs de plusieurs clubs avant de s’envoler vers le championnat italien à l’été 2024.

Il a ensuite été prêté au FC Copenhague au Danemark, avant de revenir à la Fiorentina puis de retrouver Le Havre.

Richardson faisait partie de l’équipe du Maroc médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024.

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