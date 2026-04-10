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La star marocaine envisage de quitter la Serie A

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Le milieu de terrain marocain Naïl El Aïnaoui envisagerait de quitter l’AS Rome, en raison d’un temps de jeu insuffisant.

Recruté l’été dernier à Lens pour 23 millions d’euros, le milieu de terrain marocain est lié au club jusqu’en 2030.

Selon le site « Radio Roma », le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer et étudie sérieusement l’hypothèse d’un départ.

 Selon le site « Radio Roma », le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposeret envisagerait un départ.

Il n’a été aligné d’entrée que huit fois cette saison, un total qu’il estime insuffisant et qui nourrit son envie de départ.

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Au total, il a pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues, pour 1 362 minutes jouées, un but marqué et une passe décisive délivrée.


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Il est clair que ce faible temps de jeu a pesé sur ses performances : l’international marocain n’a pas encore trouvé à Rome l’environnement lui permettant d’exprimer régulièrement son potentiel.

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