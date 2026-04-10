Le milieu de terrain marocain Naïl El Aïnaoui envisagerait de quitter l’AS Rome, en raison d’un temps de jeu insuffisant.

Recruté l’été dernier à Lens pour 23 millions d’euros, le milieu de terrain marocain est lié au club jusqu’en 2030.

Selon le site « Radio Roma », le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer et étudie sérieusement l’hypothèse d’un départ.

Il n’a été aligné d’entrée que huit fois cette saison, un total qu’il estime insuffisant et qui nourrit son envie de départ.

Au total, il a pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues, pour 1 362 minutes jouées, un but marqué et une passe décisive délivrée.



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Il est clair que ce faible temps de jeu a pesé sur ses performances : l’international marocain n’a pas encore trouvé à Rome l’environnement lui permettant d’exprimer régulièrement son potentiel.

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