La star du FC Barcelone Alexia Putellas dévoile un nouveau logo marquant en collaboration avec Nike

Star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Alexia Putellas a dévoilé un nouveau logo conçu en collaboration avec Nike, affirmant un peu plus son statut d’icône mondiale du football féminin et de modèle bien au-delà des terrains.

Ce projet très attendu de la double Ballon d’Or s’accompagne du lancement d’un logo saisissant, mêlant l’initiale « A » de la joueuse à deux chiffres 11 disposés de part et d’autre pour former une couronne, symbole de son statut royal dans le football.

Ce monogramme, à la fois moderne et puissant, propose une identité visuelle forte et épurée, à l’image de l’impact majeur laissé par l’internationale aux plus de 140 sélections tout au long de sa carrière.

Surnommée « La Reina » ou encore « la grande maîtresse » pour l’élégance de son jeu, Putellas, triple vainqueure de la Ligue des champions féminine, a toujours inspiré les autres. Mais elle n’a jamais caché non plus l’influence des légendes qui ont façonné sa vision du football, avec un joueur en particulier qui a marqué son imaginaire.

Nike

Son attachement au numéro 11 remonte à son enfance, lorsqu’elle regardait le FC Barcelone et admirait tout particulièrement la légende brésilienne Rivaldo, bien avant de rejoindre elle-même les rangs blaugrana.

« Quand j’ai commencé à regarder le Barça, je me souviens que le numéro 11, c’était Rivaldo, un gaucher. Je suis tombée amoureuse de ce numéro. Tout le monde veut le 10, mais le 11 est spécial. Quand quelqu’un voit le 11, je veux qu’il pense à Alexia », confiait-elle.

Dès son plus jeune âge, Putellas s’est consacrée avec rigueur à son art, développant une vision du jeu d’élite, une maîtrise technique fascinante et une polyvalence qu’elle exprime au plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

Révélée à l’Espanyol, la technicienne née en Catalogne a rejoint le FC Barcelone en 2012. Depuis, elle y a atteint la pleine mesure de son talent, cumulant plus de 330 apparitions et inscrivant plus de 150 buts pour un club dominateur du football espagnol sur cette période.

Getty Images

Forte de nombreuses années d’expérience, d’un palmarès impressionnant et d’une volonté affirmée d’avoir un impact en dehors du terrain, la multiple Ballon d’Or entend désormais laisser son empreinte d’une manière singulière.

Peu de joueuses parviennent à être durablement associées à un numéro dans le sport le plus populaire au monde. Alexia Putellas a gagné cette place et ambitionne désormais d’étendre son influence à l’échelle planétaire, en devenant la référence mondiale du numéro 11.

À travers ce projet, la milieu de terrain emblématique rejoint le cercle très fermé des athlètes signatures, aux côtés de stars mondiales comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, et s’impose comme une source d’inspiration pour des millions de fans sensibles à leur exigence et à leur quête de l’excellence.