La sortie du maillot trois étoiles de l’Argentine retardée en Europe

Mis en vente lundi, le stock de maillots de l'Argentine avec trois étoiles s'est épuisé en seulement deux heures.

Voilà 10 jours que la sélection argentine a accroché une troisième étoile au-dessus de son mythique logo. Une étoile que tout le peuple argentin a attendu pendant 36 ans, une éternité. Et forcément, les 45 millions de citoyens argentins ont très vite eu envie de s’offrir ce qui représente le mieux ce succès au Qatar : le maillot de l’Albiceleste version trois étoiles. Ils ont toutefois dû attendre pendant huit jours, jusqu’au 26 décembre, avant que l’équipementier Adidas ne mette le maillot dans ses boutiques.

Un premier stock qui a tenu deux heures

Et il n’aura fallu que deux heures pour que le premier stock soit entièrement vidé pour les deux jeux de maillots, déjà très appréciés des fans de football pour leur design, et encore plus maintenant. Compréhensible compte tenu de l’attente mais également du déroulé légendaire de la finale remportée aux tirs au but contre l’équipe de France, qui avait également fait face à une pénurie de maillots après son sacre mondial en Russie en 2018.

« En raison de la demande extraordinaire de maillots argentins de la Coupe du monde dans le monde, nos stocks sont très bas dans certains pays », a ainsi expliqué le porte-parole de la marque aux trois bandes. Avis aux Européens qui souhaitent s’offrir le maillot des récents champions du monde : il faudra attendre le mois d’avril pour se le procurer.