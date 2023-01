La somme folle refusée par le Shakhtar pour le transfert de Mudryk

Après deux premières offres refusées, Arsenal a avancé une nouvelle somme importante pour attirer Mykhaylo Mudryk. Mais le Shakhtar demande toujours p

En nette progression depuis deux ans sous les ordres de Mikel Arteta, Arsenal compte bien profiter de sa hype actuelle pour confirmer son retour parmi les cadors de Premier League. C'est en ce sens qu'ils avaient déjà tenté, à l'été 2022, de recruter Mykhaylo Mudryk, la pépite ukrainienne du Shakhtar. Mais le club de Donetsk refuse de brader son talent.

Faire jouer la concurrence pour monter la somme

La saison dernière, le championnat ukrainien avait été particulièrement frappé par l'invasion de la Russie puisque le pays a dû mettre un terme à toutes ses compétitions sportives. L'UEFA a alors autorisé les joueurs des clubs ukrainiens à quitter le championnat à coût réduit pour rejoindre les autres compétitions européennes et garder le rythme. Mais cette saison, tout a repris comme avant et le Shakhtar compte profiter de la situation pour renflouer ses caisses.

Après deux premières approches aux alentours de 40 millions, Arsenal a décidé de frapper fort en ce début d'année en augmentant encore sa proposition. Cette fois, ce sont 40M nets assortis de 20M supplémentaires en bonus qui ont été proposés au Shakhtar Donetsk. Mais le club ukrainien a, une nouvelle fois, refusé l'avance des Gunners. Une nouvelle offre du club anglais serait sur la table.

L'idée est donc de retarder au maximum la vente de Mudryk pour faire jouer la concurrence. Au lieu de vendre sa pépite à la première offre alléchante, le Shakhtar a choisi la stratégie inverse : tout refuser pour faire gonfler les offres, et profiter de la « guerre » des clubs intéressés pour tirer le meilleur parti. Outre Arsenal, Chelsea est en effet factuellement entré dans la course à la pépite ukrainienne. Les deux clubs de Manchester ont également manifesté un intérêt mais rien de concret pour l'instant, et Dortmund souhaiterait attirer le jeune talent mais ne dispose pas des fonds suffisants.

Une pépite qui pourrait rapporter très gros

À 21 ans seulement, Mykhaylo Mudryk s'est déjà érigé comme le maestro de son équipe. Cette saison, il est impliqué dans 5 des 8 buts inscrits par le Shakhtar en Ligue des Champions (3 buts et 2 assists) et a permis à son club d'être reversé en Europa League en terminant devant le Celtic. Il est également l'auteur de 6 buts et 7 assists en 12 matchs de championnat.

Parmi les jeunes talents européens qui attirent tous les grands clubs du continent, Mudryk est, avec Gvardiol, le nom qui revient le plus fréquemment. Il faut dire que son profil d'ailier dynamique commence à se faire rare, et que le Shakhtar a la réputation de sortir chaque année de nouvelles pépites. Le club ukrainien demanderait d'ailleurs près de 90M pour lâcher son talent. À ce rythme là, le prix de transfert de Mudryk peut-il s'approcher de ceux, records, de Mbappé et Neymar?