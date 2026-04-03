La sélection saoudienne interdit à Walid Al-Faraj de se montrer

La sélection saoudienne a été à l'origine de l'absence récente du présentateur Walid Al-Faraj, animateur de l'émission « Action avec Walid » sur la chaîne « MBC Action ».

Ces derniers temps, Al-Faraj n'a pas présenté l'émission, qui a été animée à sa place par Ali Al-Sawabi, suscitant des interrogations parmi le public quant à la véritable raison de l'absence du présentateur saoudien.

Al-Faraj a confirmé dans un tweet publié ce vendredi matin sur son compte officiel sur le site « X » que la raison en était l'équipe nationale saoudienne.

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Al-Faraj a écrit : « Après la trêve du championnat, nous revenons tous pour suivre le coup d'envoi de la dernière partie du championnat Roshen, à partir de ce soir. »

Le journaliste saoudien a ajouté : « Je m'excuse pour mon absence, mais l'ambiance autour des matchs de l'équipe nationale est négative ces derniers temps, et je ne voulais pas m'énerver à l'antenne. »

La semaine dernière, la sélection saoudienne a disputé deux matchs amicaux pendant la trêve internationale du mois de mars, au cours desquels elle s'est inclinée face à l'Égypte sur un score de 4-0, puis face à la Serbie sur un score de 1-2.

Rappelons que Al-Faraj a essuyé de vives critiques après le premier match contre l’Égypte, après avoir violemment attaqué le gardien Nawaf Al-Aqidi pour les erreurs qu’il avait commises, le qualifiant de gardien « fabriqué » par les médias et le public.