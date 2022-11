La saison de l'OM de Tudor ? Jérôme Rothen ne valide pas

L'ancien international français a analysé la première partie de saison de l'Olympique de Marseille mais n'est pas conquis.

Vainqueur de l'AS Monaco dimanche soir, l'OM a conclu sur une bonne note sa première partie de saison pré Coupe du monde 2022. Les Phocéens sont quatrièmes de Ligue 1 à la trêve et sont passés tout proche d'une qualification en Ligue des champions mais ont finalement terminé dernier de leur groupe. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a fait le bilan de la première partie de saison de l'OM et malgré les résultats globalement bons en championnat, il n'a pas pu s'empêcher de montrer sceptique.

"L'élimination en C1, un gros point noir"

"Bien sûr que non, ce n'est pas une réussite la première partie de saison de l'Olympique de Marseille. On est à quinze journées de championnat, même pas à mi-championnat et l'OM n'est pas dans les clous. Ils sont quatrième au classement. Alors oui, c'est encore serré, et encore moins parce que Paris et Lens font un écart parfait et ça commence à se creuser, mais c'est surtout encore serré avec les équipes en dessous. A l'image de Monaco, ils les ont battu, mais si Monaco avait gagné, ils étaient devant l'OM et ça s'est joué à peu de choses", a analysé Jérôme Rothen.

"Heureusement que je dis que le parcours de l'OM est pas parfait. Tu es éliminé de toutes compétitions européennes et quand on regarde le scénario des matches, oui il peut y avoir beaucoup de regrets et surtout c'est un gros point noir dans le début de saison de l'OM. En championnat, je suis allé voir le classement de l'année dernière avec Sampaoli, ils ont quatre points de plus", a ajouté l'ancien international français.

"Si l'OM veut finir sur le podium, ils ne peuvent pas avoir autant de trous d'air"

Jérôme Rothen craint que l'OM ne puisse pas tenir le rythme en jouant de cette façon : "Oui, au niveau du championnat ils sont en progression. C'est les résultats, et c'est bien de le dire, il ne faut pas les minimiser, ils se sont remis en scelle au niveau comptable en battant Lyon, à l'arrachée, et Monaco. Ils ont été ultra efficace contre Monaco, trois tirs cadrés, trois buts, ils en ont profité et c'est bien. Et puis il y a le scénario qui rend ce match fou avec un but à la 98ème minute, ça donne beaucoup d'émotion mais il ne faut pas regarder que ça".

"Pour moi, l'OM s'ils veulent finir sur le podium, je reste persuadé que ce demande Tudor à ses joueurs au niveau du marquage, ils sont par moment dépassé et surtout dans la gestion des matches physiquement tu ne peux pas continuer à jouer comme ça une mi-temps à bloc à dominer l'adversaire, jouer haut, mais ensuite être moins bien et être incapable de ressortir un ballon. Encore une fois, je suis perplexe de ce que propose Igor Tudor. Et je me dis que sur la seconde partie de saison, ils auront peut-être moins de réussite", a conclu l'ancien du PSG.

Lors de la seconde partie de saison, l'Olympique de Marseille n'aura plus qu'une rencontre par semaine à jouer puisque le club phocéen a été éliminé de toutes compétitions européennes, ce qui peut l'aider à tenir la cadence physiquement. En revanche, si les Olympiens continuent à afficher deux visages au sein d'une même rencontre et à s'éteindre sur une mi-temps, ils n'auront plus la moindre excuse, et c'est Igor Tudor qui devra en payer les conséquences.