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Hussein Hamdy

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La Roma et l'Inter s'affrontent pour recruter Rafik Belghali

R. Belghali
Inter
Roma
Serie A
Algérie
Italie

Mercato du calcio

L'AS Rome et l'Inter Milan souhaitent conserver l'international algérien Rafik Belghali en Serie A, alors que son club, l'Hellas Vérone, vient d'être relégué en Serie B.

Le latéral droit algérien, qui a fêté ses 24 ans le mois dernier, a été salué pour ses performances sous le maillot de la sélection nationale lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Arrivé en Italie il y a un an, il avait été recruté par Hellas Vérone pour près de deux millions d’euros en provenance du club belge de KV Mechelen.

En 26 apparitions en Serie A, il a inscrit deux buts sans pouvoir empêcher la relégation de son équipe.

Des blessures récurrentes à la cheville l’ont tenu éloigné des terrains entre janvier et mars 2026.

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Selon le site français « Foot Mercato », la direction giallorossa le considère comme une option majeure et une priorité pour le poste d’arrière droit, surtout après le départ de Zaki Chelik vers la Juventus.

La star algérienne figure aussi sur la longue liste de l’Inter Milan pour succéder au Néerlandais Denzel Dumfries, après l’échec des Nerazzurri à recruter Marco Balestra et Anan Khalaili.

Plus tôt, d’autres formations transalpines, comme la Fiorentina et Bologne, avaient également manifesté leur intérêt.

Le club turinois réclame environ 15 millions d’euros pour laisser partir son défenseur. Si la Roma se lance, elle privilégierait un prêt avec option d’achat obligatoire.

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