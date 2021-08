La Roma, Arsenal et l'Atalanta intéressés par Tammy Abraham

L'avenir de l'attaquant de Chelsea reste flou, alors que plusieurs clubs sont intéressés par sa venue cet été.

La Roma a rejoint la course à la signature de Tammy Abraham, alors que l'Inter s'intéresse à son attaquant Edin Dzeko. L'Inter considère Dzeko comme un remplaçant potentiel de Romelu Lukaku, qui s'apprête à rejoindre Chelsea pour un montant d'environ 120 millions d'euros.

Et, si la Roma perd son attaquant vedette, elle se tournera vers Stamford Bridge pour le remplacer en envisageant un accord potentiel avec Chelsea pour Abraham.

La Roma n'est pas le seul club à vouloir recruter Abraham cet été, puisqu'Arsenal et l'Atalanta sont également intéressés. L'intérêt de l'Atalanta provient de la perte potentielle de Duvan Zapata, un autre remplaçant potentiel de Lukaku à l'Inter.

Arsenal, quant à lui, serait également intéressé, mais le lieu d'atterrissage final d'Abraham reste incertain, les clubs étant réticents à payer le prix de 40 millions de livres sterling (près de 50 millions d'euros) demandé par Chelsea pour le moment.

Abraham est à Chelsea depuis qu'il a rejoint l'académie en 2004, et a fait ses débuts avec l'équipe professionnelle en 2015. Il a fait 82 apparitions au total, a marqué 30 buts et a également été prêté à Bristol City, Swansea et Aston Villa.

La saison dernière, Abraham est tombé dans la hiérarchie à Chelsea, marquant 12 buts en 32 apparitions totales après avoir marqué 18 buts en 47 matchs la saison précédente. La venue de Lukaku dans l'ouest de Londres ne va clairement pas arranger sa situation et devrait donc le pousser à quitter son club formateur pour partir trouver du temps de jeu ailleurs.