Selon le journaliste Khaled Al-Shneif, l’attaquant anglais Ivan Toney pourrait quitter Al-Ahli durant le mercato estival.

Le club s’est déjà séparé de l’Algérien Riyad Mahrez, quelques jours seulement après le départ de l’Ivoirien Franck Kessié, dont le contrat était arrivé à son terme.

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Intervenant dans l’émission « Dorina Ghir », il a affirmé : « Je n’exclus pas un départ de Tony cet été. »

Il a ajouté : « La tendance actuelle de la direction technique et de l’entraîneur est de miser sur des joueurs rapides, et c’est la raison du départ de Mahrez et de Kessié. »

Il a conclu : « Il est possible que nous voyions Tony quitter l’Al-Ahli, et la décision revient en premier lieu à l’entraîneur allemand. »



