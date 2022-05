La révélation choc de Zlatan Ibrahimovic

La star de l’AC Milan a indiqué avoir joué ces derniers avec une grave blessure au niveau du genou.

Zlatan Ibrahimovic va bientôt passer sur le billard et son intervention chirurgicale va nécessiter 7 à 8 mois de repos. Beaucoup se demandent s’il va pouvoir rejouer au football après cette longue défection, vu qu’il est aujourd’hui âgé de 40 ans.

L’ancien parisien, lui, ne se pose pas cette question pour l’instant. Il est heureux d’avoir participé au sacre de l’AC Milan en Serie A. Et de l’avoir fait en étant sérieusement diminué à un genou. Il était même victime d’un souci au niveau des ligaments croisés du genou.

Le Suédois a fait savoir à ses fans via un post Instagram : « J'avais un genou enflé et une douleur atroce, mais je devais faire de mes coéquipiers des champions italiens ».

Ibrahimovic a détaillé cette période difficile, marquée par des douleurs constantes, peu d'entraînement et problèmes de sommeil dans un long post sur les réseaux sociaux.

L'article continue ci-dessous

« Aujourd’hui, j’ai un nouveau ligament et un autre trophée »

« Depuis six mois, je joue sans le ligament croisé antérieur de mon genou gauche. Genou gonflé depuis 6 mois. Je n'ai pu m'entraîner avec l'équipe que 10 fois au cours des 6 derniers mois », a-t-il raconté.

"J'ai eu plus de 20 injections en 6 mois, a poursuivi le Scandinave. Je draine mon genou une fois par semaine depuis six mois. Une douleur atroce tous les jours depuis six mois. Pendant six mois, j'ai à peine dormi à cause de la douleur. Je n'ai jamais autant souffert sur et en dehors du terrain. J'ai rendu possible quelque chose d'impossible. Dans ma tête, je n'avais qu'un seul objectif, faire de mes coéquipiers et de mon entraîneur des champions d'Italie car je leur avais fait une promesse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament croisé antérieur et un autre trophée".