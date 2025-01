La réponse ferme de Xabi Alonso au Real Madrid

Real Madrid vs Salzburg

C. Ancelotti

Xabi Alonso a réagi, lundi, aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid.

Le mercato hivernal suit toujours son cours un peu partout en Europe depuis son ouverture officielle, le 1er janvier dernier. À l’instar des joueurs, les entraineurs sont également concernés par les mouvements du marché des transferts. C’est le cas de Xabi Alonso, associé au Real Madrid ces derniers mois. Des spéculations auxquelles le technicien espagnol a répondu ce lundi.

La réponse énigmatique de Xabi Alonso sur une arrivée probable au Real Madrid

Champion d’Allemagne en titre avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso est régulièrement cité au Real Madrid depuis plusieurs mois. Les spéculations sur une éventuelle arrivée du champion du monde 2010 dans la capitale espagnole ont même pris de l’ampleur ces dernières heures après la bombe lancée par Onda Cero, ce lundi. Le média ibérique a annoncé, en effet, plus tôt dans la journée que Carlo Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid à la fin de la saison, quels que soient les résultats du club. Une information qui n’a pas été confirmée par les principaux médias espagnols et a même été démentie en Italie par la Gazzetta dello Sport.

L'article continue ci-dessous

Pourtant, Onda Cero s’est déjà projeté sur l’après-Ancelotti en annonçant Xabi Alonso comme le successeur du technicien transalpin. Ce qui n’est pas, non plus, étonnant puisque l’ancien milieu de terrain du Real Madrid est annoncé comme le favori pour succéder à Carlo Ancelotti depuis plusieurs mois par la presse espagnole. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce lundi, Xabi Alonso a préféré botter en touche pour un éventuel avenir sur le banc madrilène. « Je le prends très calmement, j’ai assez de choses dont je dois me soucier. Ce n’est pas dans mes pensées en ce moment », a confié l’ex-international espagnol en marge du choc contre l’Atlético Madrid, mardi.