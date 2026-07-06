« La réponse décisive »… Jésus prendra-t-il les commandes de l’équipe nationale d’Arabie saoudite ?

L’entraîneur portugais Jorge Jesus, ex-technicien d’Al-Nassr, a coupé court aux spéculations sur sa possible nomination à la tête de la sélection saoudienne. Son avocat, Luís Miguel, a précisé que les échanges avec la Fédération saoudienne de football se sont limités à une prise de contact initiale et n’ont jamais abouti à des négociations officielles.

Son nom avait circulé avec insistance pour prendre les rênes de la sélection après l’élimination des « Verts » dès la phase de groupes de la Coupe du monde, dans un contexte de spéculations quant à sa prise de fonction pour la prochaine période. Toutefois, ces rumeurs n’ont pas débouché sur des démarches officielles de la part de la Fédération saoudienne.

Dans des déclarations accordées au journal saoudien « Al-Riyadiah », Luis Miguel a affirmé que les chances de voir Jesus prendre les rênes de la sélection saoudienne semblaient faibles pour l’instant, précisant que les contacts établis après la fin de son parcours au club d’Al-Nassr s’étaient limités à de simples discussions et à des demandes de renseignements préliminaires.

Il a déclaré : « Je ne pense pas que cela se produira, que Jesus devienne sélectionneur de l’équipe nationale saoudienne. Il y a effectivement eu des discussions avec des responsables après la fin de son parcours avec Al-Nassr au sujet de cette possibilité, mais rien de concret ne s’est concrétisé. »

Jésus avait quitté Al-Nassr après avoir conduit le club au titre de champion d’Arabie saoudite, puis avait refusé de prolonger son contrat. Le club de Riyad avait alors recruté l’Australien Ange Postecoglou pour deux saisons, et ce dernier a déjà pris ses fonctions en vue de la nouvelle campagne.

L’avocat a par ailleurs révélé que Jésus souhaitait actuellement rentrer au Portugal, bien qu’aucun club portugais ne lui ait encore adressé d’offre, contrairement à plusieurs formations évoluant à l’étranger.

Miguel a ajouté : « Il est très probable que Jesus souhaite rester au Portugal, mais il n’a pour l’instant reçu aucune offre de là-bas, alors qu’il en a reçu du Qatar, de Turquie et du Brésil. Nous devons attendre pour voir ce qui se passera dans les prochains temps. »

En l’état actuel des discussions, la piste menant à la sélection saoudienne apparaît donc peu probable, faute de négociations officielles, tandis que l’entraîneur portugais examine toujours les propositions reçues, en attendant de fixer son choix dans les prochains jours.