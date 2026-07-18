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La réponse de Laporta relance l’affaire Barcelone-Alvarez

Mercato
LaLiga
J. Alvarez
Atlético Madrid
FC Barcelone
Espagne

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a répondu aux critiques de Miguel Ángel Gil Marín, président exécutif de l’Atlético de Madrid, au sujet de la tentative du Barça de recruter Julián Álvarez, que les dirigeants madrilènes ont déclaré « non transférable ».

Le journal Mundo Deportivo a relayé les propos de Laporta, recueillis par Catalunya Radio alors que le président barcelonais arpentait les rues de New York.

«Je respecte l’avis de chacun, a déclaré Laporta. Tout ce que je sais, c’est que nous avons fait une offre, et que cette offre tient toujours.»

Il a ajouté : « À un moment donné, nous annoncerons l’expiration de cette offre. Fin juillet ? Probablement. »

Par ailleurs, Laporta a confirmé l’excellence des relations entre le Barça et la Fédération espagnole, alors qu’il assistait aux États-Unis à la finale de la Coupe du monde.

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« La Fédération espagnole et la Liga sont ici ; elles nous ont invités à la finale et nous accueillent très bien, ce que nous apprécions. Nous en profitons pour nouer des liens et évoquer divers sujets footballistiques », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Je suis fier que Barcelone soit représenté par huit joueurs en finale de la Coupe du monde, ce qui revêt une importance capitale pour n’importe quel joueur. D’autre part, nous avons le meilleur joueur de l’histoire du football, Lionel Messi, qui a fait ses classes à Barcelone. D’une certaine manière, Messi demeure un joueur décisif qui veut conserver sa suprématie, tandis que Yamal incarne le présent et l’avenir, et s’efforce de prendre le relais. »

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