La reMUNtada, "le plus gros regret" de Gianluigi Buffon

Ancien gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon est revenu sur l’élimination face à Manchester United en 2019.

Avant Donnarumma, il y a eu un autre Gianluigi. Le vrai "Gigi", mais il n’aura passé qu’une petite saison au sein du Paris Saint-Germain avant de retourner à la Juventus. Un exercice 2018-2019 dont Buffon garde d’excellents souvenirs, car le gardien italien continue de considérer son aventure parisienne comme "la meilleure de sa vie".

Le meilleur et le pire à Paris

"Mon expérience à Paris a été la meilleure de ma vie. Je dois dire que mon départ a probablement été la plus grosse erreur de ma carrière. Pourquoi ? Ils m'ont dit ‘Gigi, nous sommes très heureux, mais tu ne commenceras pas en tant que titulaire en Champions League. Areola jouera’. Je me suis arrêté et je me suis dit que ce n'était pas juste", a-t-il commencé à raconter lors d’une interview accordée à Bobo TV.

Buffon parle d’un manque de respect

"C’était une question de respect. Comment est-ce qu’on peut vous dire en mars que vous ne jouerez pas l'année prochaine ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ce n'est pas du sport. La plus grande expérience de ma vie a été le PSG. Je me suis senti au centre du monde après deux mois, je parlais français, je parlais aux gens dans la rue", a poursuivi Buffon.

"Mes enfants me demandent pourquoi nous avons quitté Paris"

"Quand j’avais un jour de congé, je prenais un Uber et j’allais seul dans un musée. Au-delà d'un professionnel du plus haut niveau, je me sentais comme un homme satisfait, c'était la plus belle expérience. Aujourd'hui encore, mes enfants me demandent pourquoi nous avons quitté Paris", a ajouté le champion du monde 2006, avant de revenir sur le "plus gros regret" de sa carrière.

L’homme aux quatre finales perdues

Les trois finales de Ligue des Champions perdues avec la Juventus (2003, 2015 et 2017) ou la finale de l’Euro 2012 perdue avec l’Italie face à l’Espagne ? Rien de tout ça. Retour en 2019 pour un huitième de finale retour de C1 au Parc des Princes. Après avoir gagné 2-0 à l’aller sur la pelouse d’Old Trafford, le PSG reçoit Manchester United… et s’écroule (1-3), avec une énorme bourde de Buffon sur le deuxième but de Lukaku.

"Nous avons tout gâché"

"Le niveau de football que j'ai vu au PSG, je ne le reverrai jamais de ma vie. Le sentiment de jouer la Ligue des Champions et de se dire qu'on va gagner la C1 cette année parce qu’on est plus forts que les autres… Je l'ai dit à ma femme, à mon agent. Nous avons tout gâché. Ils ont joué à Paris avec des enfants, avec De Gea, Lukaku et Rashford, les autres étaient jeunes. Nous avons tout gâché, mentalement. C'est probablement le plus grand regret de ma carrière. Nous étions très forts, une méga-équipe", a regretté Buffon…