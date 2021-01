La Real Sociedad exclut un retour d'Odegaard

Bien que contents de son prêt la saison dernière, les responsables de la Real Sociedad n'envisagent pas de récupérer le Norvégien Martin Odegaard.

L'entraineur de la , Imanol Alguacil, a déclaré que son équipe n'a jamais été en course pour faire signer à nouveau Martin Odegaard du .

Il a également confirmé que le départ de l'attaquant Willian José en avec un engagement chez les Wolves était sur le point de se conclure.

est en pourparlers avec Madrid sur un prêt pour l'international norvégien Odegaard, des sources proches de l'accord confirmant à Goal que les Gunners sont de plus en plus confiants qu'un accord peut être conclu.

Il avait été suggéré qu'Arsenal pourrait faire face à la concurrence de la Sociedad, où Odegaard a passé une période de prêt avec succès en 2019-20. Cependant, Imanol dit que cela n'a jamais été envisagé : "Je ne pense pas que c'était une option pour nous", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "De toute évidence, avec tout ce qu'il a montré [ici], quel bon joueur il est, l'équipe grandirait encore plus, mais à aucun moment il n'y a eu aucune possibilité qu'il revienne ici."

Odegaard a joué 36 fois pour la Sociedad la saison dernière, marquant sept buts et aidant son équipe basque à terminer à la sixième place de la et à se qualifier pour la finale de la Copa del Rey.

Leur meilleur buteur de cette campagne couronnée de succès, Jose, âgé de 29 ans, est maintenant sur le point de quitter l’ pour rejoindre les Wolves de Nuno Espirito Santo. Nuno avait désespérément besoin d'un attaquant à la suite de la grave blessure de son homme providentiel Raul Jimenez, les Wolves occupant la 14e place du tableau de la Premier League.

Malgré les négociations en cours, José a joué pour la Sociedad jeudi et a marqué les deux buts lors d'une victoire 2-0 contre Cordoue en Copa del Rey. La Sociedad espère faire venir Carlos Fernandez, 24 ans, de Séville pour le remplacer. "Les négociations sont avancées [avec les Wolves], également avec Carlos Fernandez, même si je n'évaluerai rien tant que tout ne sera pas fait. Pour l'instant, on va perdre Willy pour demain, mais je ne veux plus parler car c'est très avancé, mais pas bouclé et vous savez comment ça se passe"