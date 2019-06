La réaction insolite de Gareth Bale au transfert d'Eden Hazard au Real Madrid

Gareth Bale risque de faire les frais de l'arrivée d'Eden Hazard. Présenté devant 50.000 personnes ce jeudi en compagnie de ses parents et de Florentino Pérez, le président merengue, l'ailier belge affirme avoir "réalisé un rêve" en ralliant la capitale espagnole.

Quant à Gareth Bale, sa réaction a été intéressante. Surtout au niveau du timing. En effet, au moment même où Hazard était acclamé par les Socios, le joueur Gallois a tweeté qu'il était en train de savourer l'US Open de Golf en Californie. "Impatient de regarder l'Us Open cette semaine", a notamment indiqué l'ancien Spur en légende d'une photo où il se tenait au 18e trou en tenue de golfeur.

Looking forward to watching the US Open this week. Pebble is an amazing course, as long as you drive it well. Cheering for all the #TeamTaylorMade guys this week, especially @djohnsonpga. #usopen pic.twitter.com/9ZEQ0MW09B