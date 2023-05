La réaction de Rayan Cherki après sa masterclass contre Monaco

Le prodige rhodanien a régalé lors de la seconde période pour porter l'OL vers une victoire précieuse contre Monaco.

Mené au score dès les premières secondes, Lyon s'est finalement offert le scalp de Monaco vendredi soir, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Grâce notamment à un grand Rayan Cherki, les Gones peuvent encore rêver d'une qualification européenne.

Le jeune prodige s'est d'abord illustré d'une magnifique roulette en pleine surface, avant de voir Caqueret terminer le travail. "Il faudra demander à mon pote Max s'il me l'enlève, même si c'est vrai que j'aurais aimé le mettre au fond", a-t-il réagi avec le sourire après la rencontre.

Cherki inarrêtable pour sa 100e avec Lyon

Cela lui aurait permis d'inscrire un doublé, puisqu'il s'est à nouveau illustré par la suite d'une action de grande classe, cette fois terminée d'un enroulé qui a fait mouche. "Dans la surface, c'est un autre Rayan qui parle. Je dribble, cela va vite. C'est la folie qui a pris le dessus. Je ne sais pas, si je dois aller à droite, à gauche ou centrer. C'est à l'instinct."

Un joli cadeau pour sa centième sous le maillot de l'OL : "Oui. Cent matches... C'est passé très vite. J'ai déjà parcouru un bon petit chemin avec mon club formateur.

"On sait que chaque début de match est important, car on a du mal à rentrer dedans. Si on gagne à chaque fois, on est preneurs, a-t-il enfin affirmé, en réaction au penalty concédé d'entrée. On va essayer de rectifier ça pour lâcher plus vite les chevaux. On a déjà réussi de gros matches contre les quatre premiers. Ce soir, on a pris énormément de plaisir dans nos passes, nos mouvements et enchaînements. Il faut mettre la même exigence contre les sept premiers que contre les sept derniers."