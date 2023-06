La punchline de Zlatan Ibrahimovic sur Mino Raiola

Lors de l'annonce de sa retraite, Zlatan Ibrahimovic n'a pas pu s'empêcher une punchline pour Mina Raiola, son ancien agent aujourd'hui décédé.

C'est une décision qui en a surpris plus d'un, d'autant plus que diverses informations annonçait la poursuite de sa carrière en Italie (et à Monza plus précisément), mais Zlatan Ibrahimovic n'est officiellement plus un joueur de football. À l'issue de la victoire milanaise 3-1 contre l'Hellas Vérone, l'international suédois a annoncé sa retraite sportive lors d'adieux impressionnants à San Siro. Entre grand discours, blagues et remerciements en tous genres, Ibra n'a pas pu s'empêcher de rendre hommage, à sa manière et via une punchline dont il a le secret, à Mino Raiola, son ancien agent décédé il y a un peu plus d'un an.

Zlatan « punchline » son ami Raiola

Après ses adieux officiels sur le terrain de San Siro au coup de sifflet final, Zlatan Ibrahimovic s'est présenté pour une conférence de presse pour aborder plus calmement les raisons de son choix de se retirer du football professionnel. Mais entre le passé, le présent et l'avenir, le Suédois a également tenu à avoir une pensée pour son ancien agent et ami Mino Raiola.

Devenu superstar parmi les agents de joueurs, Mino Raiola n'était encore qu'un nouveau dans le métier lorsqu'il découvre Zlatan Ibrahimovic, qui évoluait alors encore à l'Ajax. Une relation forte d'amitié se lie alors entre les deux hommes. Sa mort en avril 2022 a profondément touché Ibra : « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Mino, même en dehors du football. Je n'avais personne à mes côtés, j'étais seul. Je suis très privé avec mes affaires, mais je les ai toujours partagées avec Mino. »

De là à imaginer que la disparition de son ami proche est liée à sa décision de raccrocher les crampons, il n'y a qu'un pas. Et Zlatan lui même le foule allègrement puisqu'il explique un lien de causes à effets entre les deux événements. Il en profite d'ailleurs pour se laisser aller à une punchline dont il a le secret : « Avec sa tragédie, ce n'était plus pareil. Si cela avait été pour lui, j'aurais continuer à jouer, aussi parce qu'il aurait voulu sa commission. Désolé Mino, mais c'est la réalité. »