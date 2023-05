La proposition folle du Napoli pour améliorer le football

Dans une interview pour Repubblica, le président du Napoli Aurelio De Laurentiis a dévoilé sa proposition folle pour améliorer le football.

Invité à s'exprimer sur le titre du Napoli en Serie A par le journal italien Repubblica, Aurelio De Laurentiis a tenu à mettre la Botte en garde contre les ambitions nouvelles des Partenopei : « C'est un Scudetto qui récompense les Napolitains, ils l'attendent depuis 33 ans et on espère désormais tous déjà en remporter un nouveau. » Mais en plus d'un renforcement continu de son effectif, le président napolitain aimerait une réforme générale du football et annonce une proposition folle pour améliorer le monde du ballon rond.

Une proposition folle pour améliorer le football

Fidèle à sa réputation sulfureuse, Aurelio De Laurentiis n'est pas passé par quatre chemins pour expliquer son idée : « Pourquoi jouer en hiver avec de la neige, de la pluie, de la grêle? On ne pourrait pas commencer partout en Europe le 1er avril? Ce n'est pas un poisson d'avril, mais une nécessité. La saison commencerait en avril et se terminerait en octobre, il resterait 5 mois (de novembre à mars) aux joueurs pour se reposer, prendre leur retraite, jouer pour les équipes nationales. »

Le président napolitain en a profité pour tacler le tandem FIFA-UEFA : « La FIFA et l'UEFA opèrent dans une position dominante et personne ne leur dit rien. Ils devraient s'asseoir à la table avec nous et respecter nos ligues qui, pour les supporters, passent avant les coupes européennes et les équipes nationales. J'ai des joueurs qui vont et viennent d'Amérique du Sud ou d'Asie et doivent jouer avec nous le lendemain, c'est de la folie. »

De Laurentiis s'est enfin exprimé sur l'idée d'une Superleague regroupant les meilleurs clubs du continent : « Je le mets un peu de côté, sinon tout le monde va se fâcher. J'ai dit qu'il fallait mettre 10 milliards sur la table, pas les 4-5 que l'UEFA s'apprête à garantir dans le prochain cycle. J'ai proposé deux championnats d'Europe : un pour les 25 fédérations mineures qui ne peuvent pas se permettre de gros investissements, et un avec les 6 meilleures équipes des cinq grands championnats. Le monde entier les regarderait. » Pas sûr que ces propositions extravagantes ne trouvent leur public.