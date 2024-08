La promesse de Vinicius à Mbappé

Vinicius Junior a déjà donné le ton pour l’arrivée de Kylian Mbappé, expliquant comment ses coéquipiers devraient l’accueillir.

Les deux joueurs aiment généralement évoluer dans des secteurs similaires, en partant du côté gauche, et certains ont exprimé leur inquiétude quant à leur possible opposition. Certes, ces inquiétudes sont toutes externes et Carlo Ancelotti compte bien faire en sorte que cela fonctionne. Vinicius n’en a certainement pas douté.

« Ce sera brutal, j’espère que nous pourrons faire de grandes choses. Nous devons prendre soin de lui et faire tout notre possible pour qu’il s’adapte le plus rapidement possible. C’est toujours difficile d’arriver dans un autre club, mais nous l’avons déjà fait avec Jude, qui est arrivé la saison dernière et a brillé. J’espère que nous pourrons réitérer cela avec Kylian. »

Vini veut aider Kylian

Vinicius n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers cette saison, après avoir réalisé le doublé Liga-Ligue des champions. « Je veux gagner plus de titres que la saison dernière, marquer plus de buts, faire plus de passes décisives et continuer à évoluer car je n’ai que 24 ans. Je suis ici depuis six ans maintenant, mais je ne peux pas me lasser de voir Luka Modric jouer une année de plus avec nous et de pouvoir apprendre de lui et de tous les autres joueurs, c’est toujours bien », a-t-il déclaré à RMTV, comme le rapporte Marca.

Le plus grand problème pour Ancelotti sera peut-être de trouver une place pour Rodrygo Goes. Lui aussi préfère jouer sur le côté gauche de l’attaque, mais il a été utilisé sur le côté droit ces dernières années, afin de lui donner du temps de jeu. Le coach italien ayant déjà déclaré que Bellingham continuerait à jouer près du but, le poste de Rodrygo est incertain.