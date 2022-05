La promesse de Conte aux fans de Tottenham

L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, affirme qu'il est investi à "200%" dans le club. Ces commentaires de l’entraineur italien ont été faits le jour même où son agent Federico Pastorello a émis des doutes sur son avenir.

Conte, qui a rejoint le club en novembre après le limogeage de Nuno Espirito Santo, a toujours été évasif sur son avenir, refusant souvent de confirmer qu'il resterait au club au-delà de l'été.

Mais, le discours de l’ancien sélectionneur de la Squadra a changé ces dernières semaines et il semble de plus en plus probable qu'il soit prêt à rester dans le club sur le long terme.

Conte assure ne pas penser à un départ

"Dès que je suis arrivé au club - et dans tous les clubs où j'ai travaillé dans le passé - j'y vais totalement avec mon cœur, mon esprit et ma tête", a-t-il déclaré. "Totalement à 100% et même plus. C'est ce qui me caractérise. Je suis une personne passionnée. Je pense que j'ai montré cette passion".

L'article continue ci-dessous

Un caractère exubérant qu’il assume parfaitement : « Je pense que pour me voir ensuite parfois à la télévision, ce n'est pas simple de me voir de cette façon. Je suis très passionné, je suis comme ça. J'aime aller à fond dans le club où je travaille ».

« Je sais que ce n'est que de cette manière que je peux tout donner. Et aussi, de trouver le moyen de tout recevoir de mes joueurs, de mon club et des supporters. Parce que si je suis la première personne à donner 200%, alors c'est sûr que je peux demander cela [en retour] », a-t-il conclu.

Conte peut encore offrir la qualification à la prochaine Ligue des Champions aux Spurs. Après le succès récolté contre Arsenal jeudi soir (3-1), les Spurs ne sont plus qu’à une unité de leurs ennemis jurés. A deux journées de la fin, c’est écart est « rattrapable ».