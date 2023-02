Alors qu'une prolongation du contrat de Lionel Messi au PSG est pressentie depuis quelques semaines, certains observateurs du club pointent du doigt

Arrivé à Paris il y a un an et demi, Lionel Messi a mis une saison pour prendre ses marques dans son nouvel environnement. Le natif de Rosario affiche un niveau de performance beaucoup plus conforme à son standing, après une année d'acclimatation. Alors que son bail expire en juin prochain, le champion du monde argentin a entamé des discussions pour une prolongation. Une hypothèse qui n'enthousiasme pas vraiment Daniel Riolo.



"Quelle est l’évolution du club si tu continues encore avec Neymar et Messi ?"



Invité à commenter ce dossier, le chroniqueur de l'After Foot n'y est pas allé par quatre chemins. "Si j’étais eux, je ne fais rien avant (le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, ndlr), a lancé Riolo. Si je suis éliminé et qu’il ne reste plus que le championnat, je me dis que ce n’est pas une bonne idée de le prolonger et je lui dis. Il fait la gueule la fin de saison et puis au revoir tout le monde, on se quitte. J’espère que c’est la réflexion qui anime Campos et les dirigeants parisiens".



"Quelle est l’évolution du club si tu continues encore avec Neymar et Messi ?, a continué le journaliste, sur RMC. Parce qu'à un moment, tu en auras vendu assez des maillots en Asie et aux Etats-Unis quand même. C’est quoi le projet sportif ? C’est aberrant. Est-ce que sur Terre, il peut y avoir quelqu’un qui connaît un peu le ballon pour me convaincre que c’est une bonne idée de prolonger Messi l’année prochaine ? Je ne comprends pas...".