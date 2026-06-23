La presse portugaise salue le retour historique de Ronaldo

La presse portugaise a salué la large victoire (5-0) des coéquipiers de Cristiano Ronaldo face à l’Ouzbékistan, ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Ce succès permet aux champions d’Europe de se remettre dans le droit chemin après le match nul (1-1) concédé lors de la première journée face à la République démocratique du Congo, rencontre au cours de laquelle la star portugaise avait été vivement critiquée pour son manque d’efficacité.

Le journal « A Bola » a titré : « Victoire écrasante du Portugal et retour de Ronaldo », puis a commenté : « Voici la réponse que des millions de Portugais attendaient. Le Portugal a écrasé l’Ouzbékistan 5-0 lors d’une prestation remarquable, marquée par un esprit combatif, un pressing haut et beaucoup d’enthousiasme. »

Elle précise : « Deux buts de Ronaldo, qui a ainsi confirmé son retour en forme, ainsi que des réalisations de Nuno Mendes et Rafael Leão, sans oublier un csc de Khusanov, ont offert à la Seleção sa première victoire dans cette Coupe du monde 2026 et lui ont permis de prendre provisoirement la tête du groupe avec quatre points. »

Le journaliste salue également le doublé de Ronaldo : « Ronaldo effectue un bond considérable au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde ».

De son côté, le journal Record titre : « Le Portugal écrase l’Ouzbékistan grâce à deux buts de Cristiano Ronaldo ».

Au sujet du doublé de Ronaldo, elle ajoute : « Cristiano Ronaldo dépasse Eusébio et intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde ».

De son côté, le quotidien O Jogo titre : « Le Portugal écrase l’Ouzbékistan grâce à deux buts de Ronaldo et se rapproche du tour suivant de la Coupe du monde ».

Avec quatre points, la sélection lusitanienne occupe provisoirement la première place du groupe 11, en attendant le résultat du match entre la République démocratique du Congo et la Colombie, cette dernière ayant battu l’Ouzbékistan 3-1 lors de la première journée.