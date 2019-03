La presse espagnole envoie Pogba au Real Madrid à tout prix

D'après les indiscrétions du quotidien espagnol, Marca, Paul Pogba voudrait quitter Manchester United dès cet été pour rallier Madrid.

Il y a quelques jours, le milieu de terrain international de l’équipe de Paul Pogba avait sorti des propos très équivoques concernant se envies de quitter Old Trafford afin de rallier la capitale espagnole pour y retrouver un certain Zinedine Zidane :

Du rêve à la réalité ?

"Comme je l'ai toujours dit, le est un rêve pour tout le monde. C'est un des plus grands clubs du monde" , avait déclaré l'ancien turinois, avant de livrer son sentiment sur le retour de Zinédine Zidane sur le banc du club espagnol. "Il y a Zidane qui est coach et ça aussi c'est un rêve pour tous ceux qui aiment le foot. Pour l'instant je suis à Manchester, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Aujourd'hui je suis à Manchester et je suis heureux".

De quoi alimenter les rumeurs de départ. Depuis le retour de Zizou sur le banc des Merengue, le moulin à bruits amplifie effectivement son mouvement. Comme à son habitude, Marca extrapole et annonce même que le super agent de Pogba, l'illustre Mino Raiola travaille déjà d'arrache-pied sur le dossier pour parvenir à faire signer son poulain en dès l'été venu.

Pogba pourrait d'ailleurs profiter du contexte particulier qui sévit actuellement au Real. Touché par une élimination précoce en ainsi qu'en et distancié de la première place en à 12 points derrière le leader barcelonais. De quoi convier à un recrutement "galactique" cet été. Pogba reste également un objectif plus ou moins notoire du président merengue Florentino Perez.

Le Français est un peu dans le même cas que l'ailier belge de Eden Hazard, pour qui la présence de Zinedine Zidane sur le banc est un argument supplémentaire. Alors Paul, du rêve à la réalité cet été ?